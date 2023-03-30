Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik operasyon

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı bina ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8'i kadın 12 şüpheli tutuklandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı binaları hedef alan çetenin, boşaltılan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi.

Yapılan teknik takip sonucu, öncesinde şifreli konuşarak buluşan zanlıların telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin dikkati çekmemek için ellerinde temizlik kovasıyla binalara girdikleri ve saç tokalarıyla kapıları açtıkları, çaldıkları altınları evlerinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

Bunun üzerine ekiplerce gerçekleştirilen "Anafor" adlı eş zamanlı operasyonda, 8'i kadın 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, yapılan aramalarda silah, altın, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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