Diyarbakır'da iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadın dikiş eğitimi alıyor

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DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Güneydoğu'da "Dom" olarak adlandırılan 50 Roman kadına istihdam garantili eğitim veriliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayiyi Destekleme Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Domlara yönelik hazırlanan, "Toplumun Görünmeyen Rengi Dom Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 18-35 yaş arası 50 kadına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde 720 saatlik dikiş eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimleri tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanacak kursiyerlere, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda iş imkanı sunulacak.

- "Tüm kursiyerlerimiz çok istekli"

Proje sorumlusu Dilek Doğan Çetin, AA muhabirine, proje kapsamında kadınların çocuklarıyla birlikte sağlık taramasından geçirildiğini ve okuma yazma bilmeyenler için ayrıca kurs verildiğini söyledi.

Anneleri eğitim görürken kursiyerlerin 4-6 yaş arası çocuklarına oyun oyunlarında farklı bir eğitim verdiklerini dile getiren Çetin, kurs saati tamamlanana kadar çocukların da belirlenen sınıfta eğlenip güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Çetin, ilk olarak belirledikleri 18-35 yaş arası 50 kadının projeden faydalanacağını anlatarak, "İş gücü piyasasında aktif çalışabilecek, iş disiplinine ayak uydurabilecek gruptan seçmek istedik. Topluma daha çok entegre olabilsinler, sosyal gelişimlerini tamamlasınlar ve iş gücü piyasasında eleman ihtiyacı olduğunda bu kursiyerlerimizden faydalansınlar istiyoruz." dedi.

Projenin güzel bir şekilde ilerlediğini aktaran Çetin, "Tüm kursiyerlerimiz çok istekli, hepsi kursa severek geliyor. Çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin her türlü imkanı seferber ettiğini dile getiren Çetin, kursiyerlere her konuda yanlarında olacaklarını gösterdiklerini söyledi.

Çetin, ileri yaştan kişilerin de kursa katıldığını kaydederek, "Onlara bir iş sözü vermesek de en azından kursa gelsinler, kendilerini iyi hissetsinler ve kurstan bir şeyler öğrensinler istiyoruz. Gerek eşlerine, babalarına gerekse de çocuklarına bağlı kalmadan kendi paralarını kazanma isteğindeler." diye konuştu.

- "Bu proje Dom kadınlar için bir ayrıcalık oldu"

Diyarbakır Göçebe Domlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Gezginci de kadınların istihdam edilmesini heyecanla beklediklerine işaret etti.

Proje sayesinde kadınların iş sahibi olacağını söyleyen Gezginci, "Bu proje Dom kadınlar için bir ayrıcalık oldu. Projeyi takdir ediyorum. Dom kadınlarımız kursa çok rağbet gösteriyor. Projeden faydalanmak isteyen çok. Bunu daha geniş bir alana yaymaya çalışıyoruz. Projenin Türkiye'nin 81 iline örnek olmasını isteriz." diye konuştu.

Son zamanlarda mevsimlik işçi olarak il dışına çalışmaya gittiklerini anlatan Gezginci, iş garantili bu kursun önemine dikkati çekti.

Gezginci, "Domların düzenli bir işi olmadığı için bu proje mükemmel oldu. Beldemizde, köyümüzde yaşayıp, işimizi yapıp evimize ekmek getirme projesidir. Yetkililerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Kendi ayaklarım üzerinde duracağım"

Kursiyerlerden 19 yaşındaki Töre Demir, aldıkları eğitimden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Demir, "Kursu tamamladığımda işe yerleştirileceğimi biliyorum. Bunun sözünü verdiler. İşe girdiğimde kendi ayaklarım üzerinde duracağım, para kazanacağım. Hem kendimin hem de ailemin ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bizi düşünerek bu projeyi hazırlamaları memnun edici. Kendimizi ayrıcalıklı hissettik." şeklinde konuştu.

5 çocuk annesi Saadet Alpaydiner de bugüne kadar bir işte çalışma imkanının olmadığını anlattı.

Kursu başarıyla tamamlayıp çalışacağı işte başarılı olmak istediğini dile getiren Alpaydiner, "Bugüne kadar her şeyi eşlerimizden istiyorduk. İnşallah bu saatten sonra kendi ayaklarımız üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.





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