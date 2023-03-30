Şair Nurullah Genç Diyarbakır'da söyleşi gerçekleştirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında Şair Nurullah Genç, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, "Diyarbakır’da Ramazan bir başka" sloganıyla hazırlanan takvimde ramazan sohbetleri kapsamında şair Nurullah Genç söyleşi gerçekleştirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve eşi Meryem Çiftçi’nin de katıldığı söyleşiye Diyarbakırlılar ilgi gösterdi.

Genç, söyleşide en sevilen şiirlerini de seslendirdi.



Etkinlikte kitaplarını imzalayan Genç, katılımcılarla hatıra fotoğraf çektirdi.

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