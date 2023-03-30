Diyarbakır'da çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için kulüp kurdular

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir mahallede çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için kulüp kuruldu.



Merkez Bağlar ilçesinin Alipınar Mahalle Muhtarı Orhan Akyapı, mahalledeki çocuk ve gençleri uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak için 2021'de "Maddeye Değil Spora Bağlı Sağlıklı Bir Gelecek" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında kurulan Alipınar Spor Kulübü ile yeşil sahada topla buluşan çocuk ve gençler kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor.

Kulüp bünyesinde yer alan takımda 40 sporcu, okul dışındaki zamanlarını antrenman yaparak ve amatör ligde mücadele ederek geçiriyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir de projeye destek vermek ve sporculara katkı sunmak amacıyla kulüpteki sporculara malzeme dağıttı.



Muhtar Akyapı'nın ağabeyi ve kulübün başkan yardımcısı İzzet Akyapı, mahallelerindeki sıkıntıların farkında olduklarını, bunları çözme adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Kulüp ile mahalledeki genç ve çocukları futbol ile buluşturduklarını anlatan Akyapı, kulüp sayesinde çocuk ve gençlerin beton alanlar yerine yeşil sahada futbol oynama fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kulüpte yer alan Mustafa Baran Amak (13) da kulüp sayesinde ileride futbolcu olacağına inandığını dile getirdi.

Emir Öz (14) ise kulübü arkadaşlarından duyduğunu ve kayıt yaptığını belirterek, kulüpte top oynadığı için mutlu olduğunu anlattı.









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