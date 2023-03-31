Diyarbakır'ın Üçkuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kaliteli içme suyu ve altyapı için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda yeni yerleşim alanı olan Üçkuyu Mahallesi 56. Sokak'ta, içme suyu ve kanalizasyon hatları döşemeye başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaların yapıldığı mahallede inceleme yaparak, teknik personelden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tutşi, "Hatlarımız döşenince yeni yerleşim yeri olarak bu bölgemiz de rahatlayacak. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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