Diyarbakır'da mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, estetik bir görünüme sahip yeşil bir kent için çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, son 15 günde Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde toplam 72 bin 645 mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği program dahilinde mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturmaya devam edecek.

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