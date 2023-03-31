Diyarbakır'da ramazan ayına özel akşam sporları başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince başlatılan uygulama ile ramazan ayı boyunca eğitmenler vatandaşlara spor eğitimi hizmeti sunacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ramazan ayıyla birlikte ara verdiği sabah sporlarının yerine iftar sonrası akşam sporlarını başlattı.

Haftanın 6 günü eğitmenler eşliğinde 20.00 ile 22.30 saatleri arasında kentteki parklarda spor eğitimleri verilecek.

Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşuyolu, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, ve Seyrantepe TOKİ parklarında vatandaşlar, kadın ve erkek spor antrenörleri eşliğinde fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, sağlıklı beslenme konularında hizmet alabilecek.

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