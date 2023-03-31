Yenişehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine ihtiyaçları olan spor malzemeleri ile 50 bin lira nakdi destekte bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplantı salonunda amatör spor kulüplerine malzeme desteği dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Seyrantepe Gençlik Spor Kulübü, Fiskaya Gençlik Spor Kulübü ve Ertaş Spor Kulübü yöneticileri ile sporcular katıldı.

Kaymakam Beşikci, amatör spor kulüplerinin önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, "Diyarbakırlı kardeşlerimizin profesyonel spor hayatına adım atacağı ilk mecra olan amatör spor kulüplerini her zaman destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.



Belediye olarak hem sportif hem de kültür ve sanat faaliyetlerine büyük bir ivmeyle start verdiklerini belirten Beşikci, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda bugün bir destek kampanyasını daha başlattık. İnşallah spor kulüplerimizden olumlu geri dönüşleri aldıkça, başarıyı gördükçe bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Amatör Sporlar Federasyon Başkanı Remzi Dayan ise desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkür etti.



Konuşmaların ardından spor malzemeleri ve nakdi destek kulüplerin yetkililerine teslim edildi.





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