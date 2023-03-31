Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik tarafından Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen programa katılan Vali Su ve eşi Zeliha Su şehit aileleri ve gaziler ile görüştü.



Su, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, ramazanda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şehit ve gazileri asla unutmayacaklarını ifade eden Su, şunları kaydetti:



"Bugün Diyarbakır'ımız ve ülkemizin her yerinde huzur içerisinde iftarlarımızı yapıyorsak, evlerimize huzur içerisinde gidip geliyorsak, çocuklarımız okullarına güven içerisinde gidip geliyorlarsa bunu Allah'ın lütfu, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize sağladığı huzur ve güven ortamıyla gerçekleştirebiliyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar bizim başımızın tacı. Siz kıymetli ailelerimiz de bizlere onların emanetsiniz. Devlet ve millet olarak daima sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, milletimize, devletimize zeval vermesin."

İftar programına, askeri ve mülki erkan ile akademisyenler ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.







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