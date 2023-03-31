Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke Yapımı İkmali inşaatında 31 bin 700 dekar alanın tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini ve projenin tamamının bitirilmesi ile toplamda 88 bin 790 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

Söz konusu proje inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini işaret eden Balta, "Bugüne kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 42’dir. 7 bin 847 metre CTP ve 135 bin 389 metre HDPE sulama borusu döşenmiştir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 533 milyon Türk lirası ve 11 bin 660 kişilik ek istihdam sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

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