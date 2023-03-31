Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Makamda gerçekleşen görüşmede Çetin, Diyarbakır'da bulunmaktan doyalı memnuniyetini ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.

Vali Su'da ziyaretten dolayı Çetin'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.