Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı:

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevi. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak." dedi.

Bakan Bozdağ, bir düğün salonunda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" adlı iftar programında, depremzedeler ile vakıftan kuru gıda ve muhtaç aylığı alan vatandaşlar ve burs alan öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bozdağ, bu yıl ramazan ayına deprem felaketi nedeniyle hüzünle girdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin hemen akabinde devlet ve millet işbirliğinde büyük bir dayanışma gösterildiğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Enkazın altında olan canlarımıza, sevdiklerimize, kardeşlerimize ulaşmak için büyük bir mücadele verildi. Pek çok kardeşimiz sağ salim kurtarılırken bazıları da maalesef vefat etti. Gönlümüz arzu ederdi ki herkesi sağ kurtaralım ama imkan olmadı. Bir yandan enkaz altındaki her bir insanımıza ulaştık, diğer yandan enkazları kaldırdık. Şimdi artık yaraları sarma vaktidir. Biliyoruz ki ölenlerimizi geri getiremeyiz ancak onlar için dua edebiliriz. Ama kalanlarımız için çok şey yapabiliriz. Onun için geride kalan depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, daha güvenli, daha sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, onların her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevidir."

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde depremin yaşandığı her yerde ilk günden itibaren bakanların koordinesinde önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Bozdağ, bu çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- "Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz kaldırılmadı"

Depremzedelerin ihtiyaçları ve geçici olarak barındırılması konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Şu anda Diyarbakır özelinde enkazı kaldırılmadık hiçbir bina yok. İkincisi kimliklendirilmesi yapılmayan yaralı veya vefat etmiş hiçbir insanımız da yok. Enkazlarla ilgili çalışmalar veri tespiti bakımından da tamamlandı. Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz da kaldırılmadı. Bir yandan enkazlar kaldırılırken öbür yandan da bu enkazlar nedeniyle ihmal ve kusuru bulunanlarla alakalı adli süreçler başladı ve soruşturmalar devam ediyor. Şuna herkes emin olmalı, bu deprem nedeniyle binaların yıkılmasında eğer ihmali kusuru olanlar varsa elbette onlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Bir yandan bu da devam etmektedir."

Bozdağ, Diyarbakır'da yaklaşık 200 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde barındırdıklarını dile getirerek, ilk günlerde ilk dönemde bu kişilerin bir kısmının çadırlarda bir kısmının sosyal tesislerde bir kısmının misafirhanelerde bir kısmının ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde barındırıldığını belirtti.

Daha sonra hasar tespit çalışmaları bittikten sonra evleri hasarsız olan ya da hafif hasarlı olanlar evlerine geçtikçe çadırları boşalttıklarını anlatan Bozdağ, şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınan vatandaşların olduğunu, çadırlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

- "Diyarbakır'da yeni bir kent kuruyoruz"

Bozdağ, Diyarbakır'da şu anda konteyner kent kurulumunun da sürdüğüne işaret ederek, 200'ün üzerinde konteynerin şu anda kurulduğunu söyledi.

Yakında, konteyner kent müracaatında bulunan her bir insana konteyner verme sürecini başlatacaklarını ifade eden Bozdağ, yağış nedeniyle çalışmaların biraz yavaşladığını ama kısa süre içerisinde konteyner kenti de tamamlayarak barınmaları için vatandaşların kullanımına açacaklarını belirtti.

Bozdağ, "Diyarbakır'da yaklaşık 27 bin bağımsız konut yapacağız. Diyarbakır'da kültür ve medeniyete uygun, çevre şartları uygun, ibadethaneleriyle, eğitim, sağlık ve spor tesisleriyle, parklarıyla, ticari alanlarıyla, çarşılarıyla yeni bir kent kuruyoruz. Yakında Cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri kapsamında Diyarbakır'da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de Diyarbakır'ımızda atacağız. Diyarbakır'da da temel atma çalışmaları sürüyor. Yarın o çalışmaları yerinde göreceğiz." diye konuştu.

- "Derdimiz yaraları hızla sarmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere bir yıl içinde konutların yapılarak teslim edileceğini taahhüt ettiğini anımsatan Bozdağ, bu söylenirken de geçmişte yapılan konutların referans gösterildiğini ifade etti.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra vatandaşlarımıza ne söz verdiysek süresinde, bazılarını da süresinden önce yerine getirdik. İnşallah deprem bölgelerindeki insanlarımıza verdiğimiz sözü de bir yıl içinde yerine getireceğiz. Türkiye'de belirsizlik olmasın diye, hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir biçimde devam edelim diye seçimleri de öne aldık. Derdimiz yaraları hızla sarmak, derdimiz kalıcı daha iyi konutlara vatandaşlarımızı en kısa sürede kavuşturmaktır. Bize inanın bize güvenin. Dün yaptık şimdi de yapıyoruz. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak. Kendi eşyalarını diledikleri şekilde alma imkanı bulacaklar. Daha iyi bir yaşam alanını onlara sunmak bizim boynumuzun borcu. Onun için hep söylüyoruz, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa onun liderliğindeki AK Parti yapar. Bugüne kadar hep böyle oldu."

Programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de konuşma yaptı.

İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından ...
Karda kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil kamerada 
YEREL HABERLER Karda kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil kamerada 
Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır ...
Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları ...
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve ...
Yenişehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine ...
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (2)
`Dicle'de beslenirken görüntülenen su samuru, bölgenin hala doğal özelliğini koruduğunu gösteriyor´
YEREL HABERLER `Dicle'de beslenirken görüntülenen su samuru, ...
Diyarbakır'da ramazan ayına özel akşam sporları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ramazan ayına özel akşam sporları ...
Diyarbakır'da mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mevsimlik çiçekler toprakla ...
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te kar etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te kar etkili oldu
Diyarbakır'ın Üçkuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Üçkuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması ...
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren ...
Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' gerginliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' ...
Yapıcıoğlu: HÜDA PAR'ı, 40 yıldır kan döken örgütle denkleştirmeye çalışmak ahlaksızlıktır
YEREL HABERLER Yapıcıoğlu: HÜDA PAR'ı, 40 yıldır kan döken örgütle ...
Depremde hasar gören minarenin yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Depremde hasar gören minarenin yıkımı ...
Diyarbakır'da çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için kulüp kurdular
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocukları kötü alışkanlıktan ...
Şair Nurullah Genç Diyarbakır'da söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Şair Nurullah Genç Diyarbakır'da söyleşi ...
Diyarbakır'da iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadın dikiş eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadın ...
Diyarbakır´da polis özel ekipleri enkazdaki değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır´da polis özel ekipleri enkazdaki değerli ...
Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.