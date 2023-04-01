Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da kurulumu süren konteyner kent alanını inceledi:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedeler için kurulumu süren konteyner kente ilişkin, "244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumda. Kalan konteynerler de süratli bir şekilde kurulacak ve depremzede hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da depremzede vatandaşların geçici barınma sorunlarını çözmek amacıyla konteyner kent kurma çalışması başlattıklarını söyledi.

"Şu anda çalışma ete kemiğe büründü. Arkada da gördüğünüz gibi konteyner kente 200'den fazla konteyner kurulmuş durumda." ifadelerini kullanan Bozdağ, ihtiyaç olduğu kadar konteyner kurulumunun yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'da, konteyner kent kurulmasından sonra herhangi bir geçici barınma sorunu kalmayacağına işaret eden Bozdağ, şu anda da barınma sorunu olmadığını söyledi.

Bozdağ, "Ancak yurtların boşaltılması ihtimali karşısında böyle bir ihtiyaç doğabilir düşüncesi var. Onun için biz konteyner kenti ileride doğacak ihtiyaca binaen hazırlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın konteynerlerde kalma talepleri var. Buna dair alınan müracaatlar var. Şimdi bu müracaatlar da değerlendirilecek. Valimiz de burada. Kalmak isteyen vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. 244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumda. Kalan konteynerler de süratli bir şekilde kurulacak ve depremzede hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır." diye konuştu.

Bakan Bozdağ'a konteyner kentteki incelemelerinde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

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