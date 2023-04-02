Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında meddah Yusuf Duru, sevenleriyle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın "Diyarbakır'da Ramazan Bir Başka" mottosuyla başlattığı, sevilen isimleri vatandaşlarla buluşturduğu etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Duru, halk hikayeleri, menkıbeler ve tarihten nükteler ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Gösteride anlattığı hikayeler ile kimi zaman güldüren kimi zamanda hüzünlendiren menkıbelere yer veren Duru, izleyenlerden alkış aldı.

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