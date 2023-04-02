Diyarbakır'da helikopter ambulans kayalıklarda mahsur kalan vatandaş için havalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kayalıklardan düşen 56 yaşındaki Mahmut Ataş, mahsur kaldığı yerden helikopter ambulans ekiplerince kurtarılarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Ataş, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde Taş Ocağı mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralandı ve bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren yaralı vatandaş için arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye helikopter ambulansı ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan kara ambulansı ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Ataş'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Daha sonra yaralı kişi, helikopter ambulansıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.