Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında yakalanan 131 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 53 şüpheliden 131'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl genelinde, 1-31 Mart 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 2 uzun namlulu tüfek, 22 kurusıkı tabanca, 1592 fişek ele geçirildi, 2 bin 53 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 131'i tutuklandı.