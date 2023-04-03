Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında yakalanan 131 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 53 şüpheliden 131'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde, 1-31 Mart 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 2 uzun namlulu tüfek, 22 kurusıkı tabanca, 1592 fişek ele geçirildi, 2 bin 53 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 131'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.