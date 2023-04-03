Diyarbakır'da mezarlıklarda yabani ot ilaçlaması yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yabani ot ilaçlama çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim mezarlığı başta olmak üzere kentte bulunan 19 mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi.

Özellikle mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine neden olan yabani otların büyümemesi için ilaçlama yapıldı.

Ekipler, vatandaşları uyararak ilaçlama çalışması nedeniyle herhangi bir zehirlenme riskine karşı hayvanların otlatılmaması gerektiğini bildirdi.





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