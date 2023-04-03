Diyarbakır'da Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievi öğrencileri, Kütüphane Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievinde eğitim gören öğrenciler, kütüphanede düzenlenen programlarda bir araya geldi.

Eğitmenler, öğrencilere slayt gösterisi ve kısa filmler izleterek kitap sevgisinin önemine dikkat çekti.

Programda öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu, eğitmenler ve öğrenciler Okumanın Saati Yoktur adlı görsel çalışmayı hazırladı.

Kütüphane Haftası kitap okuma etkinliğiyle sona erdi.



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