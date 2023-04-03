HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "14 Mayıs tarihi bir seçimin yaşanacağı gün olacaktır. 'Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ilanını da tarihi bir adım olarak kabul edebiliriz." dedi.

Sancar, Diyarbakır'da bir düğün salonunda, içerisinde yer aldıkları ittifakın 14 Mayıs'taki seçime yönelik tutum ve deklarasyonunu açıkladı.

Türkiye'de uzun süredir bütün demokrasi güçleri arasında birlikteliği oluşturacak bir ittifak arayışında olduklarını belirten Sancar, şunları söyledi:

"Adını 'Büyük Demokrasi İttifakı ve Buluşması' koymuştuk. Bu yolda önemli çalışmalar yapıldı. Adım adım ilerlendi ve nihayet önemli sonuçlara ulaşıldı. Daha önce kurduğumuz 'Emek ve Özgürlük İttifakı' bu çalışmaların bir ürünüydü. Buradaki ittifak için de ciddi emek sarf edildi. Özveriler karşılığını buldu. Bu kutsal ve değerli ittifak böylece inşa edilmiş oldu. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bütün ittifaklar, Türkiye'de demokrasiyi gerçek anlamda inşa etme, bu ülkede yaşayan bütün inançların ve halkların eşitliğini, özgürlüğünü sağlama hedefini mutlaka yakalayacaktır. Bu ittifaklarla mutlaka hedeflediğimiz sonuçlara doğru sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz."



Sancar, "14 Mayıs tarihi bir seçimin yaşanacağı gün olacaktır. 'Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ilanını da tarihi bir adım olarak kabul edebiliriz." diye konuştu.



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