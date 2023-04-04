Bağlar Belediyesi'nden ailelere giyim yardımı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, ailelere giysi yardımında bulundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 aileden oluşan 66'sı çocuk olmak üzere 102 vatandaşa, Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Belediyenin Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma Mağazası aracılığıyla gerçekleştirilen giysi desteği için düzenlenen programa katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin titizlikle tespit edildiğini, bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Beyoğlu, ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edilen vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, "Özellikle çocukların yüzünü güldürmek bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir." dedi.

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