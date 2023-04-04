Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürüldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki toplu taşıma araçlarının kullandığı durak yakınında henüz belirlenemeyen nedenle M.İ.Ş, silahla M.F.T'ye (31) birkaç el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.F.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından M.F.T'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinden ayrılmayan M.İ.Ş, polise teslim oldu.



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