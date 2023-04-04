"Genç Start Up Diyarbakır Projesi"nde yüz yüze eğitim başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla geliştirilen "Genç Start Up Diyarbakır Projesi"nde yüz yüze eğitime başlandı.

Proje kapsamında eğitime başlayan 18 genç ile merkez bilgievinde bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, gençlere bilgisayar hediye etti.

Online eğitimlerde "robotik kodlama" ve "giyilebilir teknoloji" uygulaması, ' python ve yapay zeka uygulamaları", "web/mobil uygulama geliştirme", "siber güvenlik", "dijital pazarlama", "oyun simülasyonu" konularında alanında uzman eğitmenlerden ders alan gençler, yüz yüze eğitimlerde ise yeni iş fikri geliştirme, inovasyon, sunum ve iletişim teknikleri, iş planı hazırlama ve finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi alacak.







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