Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada E.A, V.E, A.P. ve B.E. bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan V.E. ile E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

B.E. ve A.P'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler; 2 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp ...
Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler
YEREL HABERLER Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp ...
"Genç Start Up Diyarbakır Projesi"nde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER "Genç Start Up Diyarbakır Projesi"nde yüz yüze eğitim ...
Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürüldü
Öldürüp cesedinin başında bekledi
YEREL HABERLER Öldürüp cesedinin başında bekledi
Bağlar Belediyesi'nden ailelere giyim yardımı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi'nden ailelere giyim yardımı
Harvard ve Stanford dahil 9 üniversiteden kabul alan Karen: Henüz karar veremedim 
YEREL HABERLER Harvard ve Stanford dahil 9 üniversiteden kabul alan ...
Dr. Yerlikaya: Kanser hastası depremzedelerin konteynerde kalmaları daha uygun
YEREL HABERLER Dr. Yerlikaya: Kanser hastası depremzedelerin ...
Diyarbakır'da sürücüleri yarışan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sürücüleri yarışan hafif ticari araç ...
Polise ateş açan cinayet şüphelisi, çatışmada öldü
YEREL HABERLER Polise ateş açan cinayet şüphelisi, çatışmada öldü
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu:
Diyarbakır´da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır´da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada
HDP önündeki aileler, ramazanda da evlat nöbetinde
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, ramazanda da evlat nöbetinde
Diyarbakır'da Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Kütüphane Haftası etkinliklerle ...
Ailesiyle sokak kedisini sahiplendi, doğumu komşu dükkanda olacak
YEREL HABERLER Ailesiyle sokak kedisini sahiplendi, doğumu komşu ...
Diyarbakır'da mezarlıklarda yabani ot ilaçlaması yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mezarlıklarda yabani ot ilaçlaması ...
Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında yakalanan 131 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da asayiş operasyonlarında yakalanan 131 ...
DİYARBAKIR´DA OTOMOBİL, YÜK TRENİNE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER DİYARBAKIR´DA OTOMOBİL, YÜK TRENİNE ÇARPTI: 3 YARALI
Diyarbakır´da otomobil, yük trenine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da otomobil, yük trenine çarptı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.