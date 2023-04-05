Diyarbakır'dan Adıyaman'a içme suyu yardımı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a içme suyu gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca kentte üretim yapan bir firmadan satın alınan 5 litrelik 25 bin şişe içme suyu tır ile Adıyaman'a gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi, depremde etkilenen kentlere desteklerini sürdürecek.











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