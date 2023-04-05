Yazar Bekir Develi Diyarbakır'da söyleşiye katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Bekir Develi, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ramazan ayına özel hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, düzenlenen etkinlik kapsamında yazar Develi söyleşiye katıldı.



Vatandaşlar söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.







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