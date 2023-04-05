HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Diyarbakır'da seçim bürosunun açılışında konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz adresimizi belirledik. Kürtlerin de kadınların da bu seçime birlikte girdiğimiz ittifaklarımızın da adresi Yeşil Sol Parti'dir." dedi.

Buldan, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışında, Yeşil Sol Partinin ilk seçim bürosunun açıldığını söyledi.

Seçim çalışmalarını bu bürolarda sürdüreceklerini kaydeden Buldan, şöyle konuştu:

"Biz adresimizi belirledik. Kürtlerin de kadınların da bu seçime birlikte girdiğimiz ittifaklarımızın da adresi Yeşil Sol Parti'dir. Bu ülkeyi ne hale getirdiklerini en fazla biz kadınlar biliriz. Bunu pandemi sürecinde, doğal afetler yaşandığında, özellikle son zamanlarda yaşanan depremde gördük. Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da, bu ülkede deprem olan her yerde ilk önce kadınlar mağdur edildi."

Depremde yaşanan acıları 14 Mayıs'ta sandığa gittiklerinde hatırlatacaklarını anlatan Buldan, "Eşit temsiliyetten taviz vermeyeceğimizi herkes bilsin. HDP nasıl kadın temsiliyetini parlamentoya taşıdıysa bu dönem Yeşil Sol Parti aynı kararlılıkla, inançla, umutla ve cesaretle kadınları parlamentoya taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Buldan, açılışını yaptığı seçim bürosunu gezdi.



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