Diyarbakır Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Baro Başkanlığınca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Adliye binası önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Avukatlar Günü'nü, bu yıl deprem felaketinde kaybettikleri meslektaşlarının acısıyla karşıladıklarını söyledi.
3'ü baro üyesi 121 meslektaşlarının ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Eren, deprem felaketinde yaşamını yitiren meslektaşlarına ve vatandaşlara bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Eren, "Doğal felaketlerin yol açtığı ağır tahribat, bizlere bir kez daha doğaya uygun yapılaşma zorunluğunu hatırlatmıştır. Barolar ve avukatlar olarak bu hukuki süreçlerin titizlikle takipçisi olacağız." dedi.
Avukatların hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının, hukuk devletinin ve demokrasinin de en temel güvencesi olduğunu dile getiren Eren, "Savunma hakkının vazgeçilmez bir hak olarak görüldüğü ve uygulandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu, adil, demokratik ve özgür bir geleceği beraber yaşayacağımız yarınlar temennisiyle 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız." ifadelerini kullandı.