Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, aralarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arananların da bulunduğu 10 zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 zanlıdan, 9'u tutuklandı.

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