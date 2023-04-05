DHMİ'nin Diyarbakır'daki çalışanları iftarda buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) Diyarbakır Havalimanı çalışanlarına yönelik iftar programı düzenledi.

Havalimanı yemekhanesinde bir araya gelen yaklaşık 500 personel iftar yaptı.

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Enes Çakmak, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, dua etti.

Çalışanlara DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in selamlarını ileten Çakmak, aile olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Diyarbakır Havalimanı Müdürü Mustafa Durak ile hava limanında görev yapan diğer kurum yetkilileri katıldı.



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