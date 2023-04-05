Bismil'de ramazan ayı dolayısıyla etkinlik yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bismil Belediyesi, Kardeşlik Parkı'nda ramazan ayı boyunca salı ve perşembe günleri haftada 2 gün iftar veriyor.

Belediye tarafından, iftar öncesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Grup Ravza konser verdi.





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