Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında iki grup arasında çıkan ve V.E. ile E.A'nın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgada yaralanan B.E. ve A.P. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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