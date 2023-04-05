Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır'da Genç İHH öncülüğünde Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sık sık tekbirlerin getirildiği açıklamada, "Kahrolsun İsrail", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları atıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Genç İHH İl Başkan Yardımcısı Atilla Bozyiğit, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Bozyiğit, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasının ardından orada ibadet eden Filistinlilere yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunduğunu, kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesi hedef aldığını kaydetti.

Kudüs'ü hem maddi hem de manevi olarak asla yalnızlığa terk etmeyeceklerini, tüm Müslümanların İsrail'e karşı birleşmeleri gerektiğini ifade eden Bozyiğit, şöyle konuştu:

"İsrail, iç siyasetindeki sıkışmanın ve problemlerin neticelerinden biri olarak, Mescid-i Aksa’ya saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alınmaktadır. İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılara öncülük etmektedirler. İsrail'in kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmaların son dönemde artması, Filistinlilere yönelik saldırıların da artmasına yol açmıştır. İsrail, bu saldırılar ile odak değiştirmek istemektedir. Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan İsrail, Mescid-i Aksa’yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istemektedir."

- Bingöl

Bingöl'de sivil toplum kuruluşları üyeleri Ulucami önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Bingöl Genç İHH Başkan Vekili Özhan Gili, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasının tamamen yasa dışı olduğunu belirtti.

Gili, şöyle konuştu:

"İtikafta bulunan Filistinliler saldırıya uğruyor, tutuklanıyor ve ibadet etmesi engelleniyor. İşgalci İsrail, Kudüs'e, Mescid-i Aksa’ya ve kutsallarımıza bu ramazan da vahşice saldırmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir."

- Batman

Batman'da da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Memur-Sen Batman İl Başkanı Şehmus Önlü, Kudüs’ün tüm Müslümanların toprağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her ramazan ayında bu tür insanlık dışı vahşeti işleyen işgalciler, yine Müslümanların mukaddesatını mübarek ramazan ayında çiğnedi. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıları lanetliyoruz. Tüm Müslümanları işlenen zulümlere sessiz kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz."

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