Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.
Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında önceki gün iki grup arasında çıkan, V.E. ile E.A'nın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kavgada yaralanan ve gözaltına alınan A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Bıçaklı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
Kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan B.E. sevk edildiği adli mercilerce dün "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.