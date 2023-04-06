Diyarbakır'da dikilen laleler kavşak ve refüjleri renklendirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin diktiği lale soğanlarının çiçek açmasıyla 4 merkez ilçenin refüj ve kavşakları renk cümbüşüne dönüştü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, geçen yıl aralık ayında Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde belirlediği alanlarda yer açma ve toprak takviyesi yaparak refüj ve kavşaklara farklı renklerde toplam 200 bin lale soğanı dikti.

Nisan ayı itibariyle farklı renklerde çiçek açmaya başlayan lale soğanları kentin orta refüj ve kavşaklarına canlılık kattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği çalışma takvimi doğrultusunda kentte çiçek, çalı ve ağaç dikim işlemlerini sürdürecek.

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