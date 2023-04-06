Diyarbakır Şehir Hastanesinin inşasına başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, merkez Kayapınar ilçesinde 1000 yatak kapasiteli Diyarbakır Şehir Hastanesinin inşa edileceği alanda inceleme yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su hastanenin inşa edileceği alanda inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Su, hastanenin inşasının başladığını belirterek, "Burada bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli projeyi hayata geçirmeye başladık. 24 ay içerisinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Vali Su daha sonra, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası içerisinde açılan kliniklerde incelemelerde bulundu.

Yeni açılan hematoloji onkoloji kliniği ile pediatrik kardiyo vasküler cerrahi kliniğinde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi alan Su, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Su'ya ziyaretlerinde Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve yüklenici firma yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti.

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