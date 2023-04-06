Diyarbakır'da 11 ili etkileyen depremle ilgili çalıştay düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "11 ili etkileyen deprem" ana temasıyla ile "Uygulamadaki hatalar ve ne yapmalı?" adlı çalıştay düzenlendi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan DÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Z. Fuat Toprak, çalıştayın 11 ili etkileyen depremlerin etkilerinin değerlendirilmesi konusunda önemli olduğunu söyledi.

Toprak, "Bu kadar bina yıkımının olmasının en büyük nedeni ehliyetsizlik ve liyakatsizliktir. Bu tür felaketler her zaman başımıza gelebilir. Bunlar doğal afetler değil doğal olaylardır ama bunları afete dönüştüren bizleriz." dedi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise çalıştaya yurt dışından da katılan bilim insanlarının olduğuna işaret ederek, bu kişilerin dünyanın farklı noktalarında yaşadığını, büyük depremlerle ilgili araştırmalarının olduğunu belirtti.

Bedirhanoğlu, "Uzun yıllar bu çalışmaları yapıyorlar. Tecrübelerini buraya yansıtmak istedik. Burada mühendis arkadaşlarımızla bilgi aralarında bilgi alışverişi olsun istedik. Mimarlar odasından da Diyarbakır'daki saha çalışmalarına katılanlar oldu ve bu karşılıklı çalışmayı daha ileriye götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Oda Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Siraç Özerdem de birer konuşma yaptı.

Daha sonra iki oturumda gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Prof. Dr. Bedirhanoğlu'nun yaptığı çalıştayda, Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, Canterbury Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Santiago Pujol sunum yaptı, saha gözlemlerini aktardı.

Çalıştaya, akademisyenler, mimarlar, mühendisler ve öğrenciler katıldı.





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