Ergani'de yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışması tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunda inşaat çalışması tamamlandı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan yaptığı açıklamada, Ergani Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Bagür Mahallesi'nde yapılan havuzun inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İlçenin ihtiyacı olan bir projeyi daha hizmete açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaaslan,"İnşallah kısa sürede yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını yaparak, halkımızın hizmetine sunacağız. Bu eser de ilçemize ayrı bir değer katacak. Bu projemizde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.