DİSKİ ekipleri altyapı çalışmalarına devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte altyapı hizmetlerinin sorunsuz sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin tüm cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulundurarak gece saatlerinde çalışmalarını hızlandıran DİSKİ temizlik ekipleri, 22 bin 392 atık su muayene bacası, 6 bin 491 yağmursuyu ızgara kapaklarını kontrol ederek hattın ve bacaların temizliklerini yaptı.

Merkezde yaşanan yoğunluğun olumsuz şekilde etkilenmemesi ve esnaf ile vatandaşların mağdur olmaması için gece saatlerinde başlayan temizlik, sabaha karşı sonlandırıldı.

Her gece devam edecek çalışmalar neticesinde bölgeye hizmet veren hatlar sağlıklı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, şöyle konuştu:

“Su, kanal İşletmesi sürekli çalışan sistemlerdir. Su arzında ve atıkların bertarafında 7/24 esaslı çalışılmaktadır. Olası bir arızaya anında müdahale edilmeli aksi taktirde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden arızaların önüne geçmek için gerekli bakım onarımların yapılması ve oluşan arızalara anında müdahale edilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden DİSKİ gece ekipleri gün ağarana kadar görevinin başında, çalışmalarını bir sonraki ekibe devredene kadar sürdürmektedirler."

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