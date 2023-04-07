Kaymakam Zengince'den, öğrencilere hediye

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerine Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ders kitabı hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bismil Kaymakamı Zengince, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı eğitim faaliyetlerine devam eden Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerini ziyaret etti.

Bilgievi derslik ve çalışma alanlarını gezen Zengince, 8. sınıf öğrencilerine tüm dersler deneme seti hediye ederek derslerinde başarılar diledi.





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