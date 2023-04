IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf Diyarbakır'da iftar programına katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iftar programına katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, "Her zaman Türkiye Cumhuriyetinin yanındayız. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyan insanlarız." dedi.

Türk Kızılay tarafından merkez Sur ilçesinde bir düğün salonunda depremzedelerin katılımıyla düzenlenen programda AA muhabirine konuşan Bakan Maruf, depremzedelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman bölgede önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Maruf, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman büyük bir ülkedir. Geçmişten bugüne kadar bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun her zaman mazlum insanlara, bütün etnik gruplara büyük destek sağlamıştır. Ne yazık ki 6 Şubat'a Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Bu depremde birçok insanımız, vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok insan da yaralandı." diye konuştu.

Maruf, Türkiye'nin Irak Türkmenleri için ana vatan olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti bizim için önemli bir ülkedir. Ana vatanımızdır. Irak Türkmenleri için... Bugün Irak'tan, Erbil'den buraya geldik. Her zaman Türkiye Cumhuriyetinin yanındayız. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyan insanlarız." ifadelerini kullandı.

İftar programına Türk Kızılay yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

