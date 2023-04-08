Diyarbakır'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen iftara çok sayıda yetim çocuk ve yakınları katıldı.

İftar öncesi programa katılan çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Diyarbakır İHH Yetim Birimi Başkanı Recep Doğru, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri yetimlere yönelik iftar programını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kocaeli İHH İnsani Yardım Derneğinden gelen ekiplerle birlikte etkinlikler düzenlediklerini belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 1500 kişilik iftar verdik. İftar öncesinde etkinliklerimiz, aktivitelerimiz oldu. Çocuklarımız çok eğlendi, her birine hediyeler verdik. Uzun süreden bu yana İHH olarak deprem bölgesinde yardımlarımız sürüyor ancak yetimlerimizi unutmamız mümkün değil. Etkinliğimizin yanı sıra yetim ailelerimize gıda kolisi dağıttık. Yarın da giyim organizasyonumuz olacak. Yaklaşık 1200 çocuk, anne ve kardeşlerini giydireceğiz inşallah."

Doğru, yetim çocuklar ve ailelerinin unutulmaz bir gün geçirdiğini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.



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