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Kanser tedavisi gören çocuklar hastanede açılan sınıfla moral buldu

AA

Kanser tedavisi gören çocuklar hastanede açılan sınıfla moral buldu

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan sınıfta kanser hastası 12 çocuk hem eğitim görüyor hem moral buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uzun süre tedavi gören çocuklar için sınıf oluşturuldu.

Haftanın belirli günlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören anaokulu ve ilkokul çağındaki 12 öğrenciye eğitim veriyor. Hasta yatağından kalkamayan çocuklar da odalarında eğitim alıyor.

- Eğitimlerle moral ve motivasyonları arttı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Kahraman Öncel, AA muhabirine, hastanenin 15 yataklı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği ile bölgeye hitap ettiğini söyledi.

Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi süreçlerinden sonra uzun süre yatmak zorunda kaldıkları için çocukların eğitiminin aksadığını belirten Öncel, klinikte tedavi gören çocukların eğitiminin aksamaması için hastanede özel sınıf oluşturulduğunu ifade etti.

Öncel, klinikte eğitim süreçlerinin başlamasıyla çocuklarda moral ve motivasyonun daha fazla arttığını, bunun çocukların tedavisi için de olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Eğitimlerin hasta çocukların zorlu süreçlerine çok olumlu katkı sağladığını kaydeden Öncel, özellikle psikolojik olarak rahatladıklarını söyledi.

Çocukların öğretmenlerle çok güzel etkinlikler yaptığını dile getiren Öncel, "Bu hizmet sayesinde uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimleri aksamadı, moral ve motivasyonları arttı. Bu da tedavilerine olumlu bir katkı sağladı." diye konuştu.

- "Çocuklar sınıfa mutlu bir şekilde geliyor"

Dr. Fuat Sezgin İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Aysel Subaşı da hastanede özel sınıfta kanser hastası çocuklarla etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin iyileşerek okullarına dönmeleri, kaldıkları yerden devam edebilmelerinin çok kıymetli olduğunu anlatan Subaşı, sınıfta yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklara eğitim verdiklerini belirtti.

Subaşı, şöyle devam etti:

"Ailelerden güzel tepkiler alıyoruz. Bu şekilde çocukların da kafası dağılıyor. Hijyen nedeniyle çocuklarımızı eğitime ikişer grup şeklinde alıyoruz. Bu şekilde güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çocuklar sınıfa mutlu bir şekilde geliyor ve çok memnunlar."

Subaşı, hasta çocukların eğitimlerinin aksamaması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Hasta Emir Asaf Çiçek'in annesi Kübra Çiçek ise 3 yaşındaki oğluna 6 ay önce tanı konulduğunu, çocuğunun tedavisine hastanede başladıklarını söyledi.

Evladının tedavisinin iyi geçtiğini dile getiren Çiçek, küçük bir çocuğun uzun süre hastane ortamında tutabilmenin zor olduğunu anlattı.

Çocuğu için öğretmen görevlendiren yetkililere teşekkür eden Çiçek, "Burada bir aile gibiyiz. Sınıfta oğlum eğitim alıyor, oyun oynuyor, moral buluyor. Bu hastalığı en çok moralle atlatıyorlar çünkü sürekli hastanedeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Çocuklar için çok iyi. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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