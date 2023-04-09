Diyarbakır'da Paskalya Bayramı 8 yıl aradan sonra tarihi kilisede kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde 8 yıl aradan sonra düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu zarar gören ve restorasyonu tamamlandıktan sonra geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen din görevlileri tarafından yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, AA muhabirine, yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle kilisenin uzun yıllar harabe halde olduğunu, yapılan restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Ayık, şunları kaydetti:



"Bu şehirde Ermeni varlığının olduğunu gösteren böyle bir kilisenin tekrar restore edilip ibadete açılması sadece Ermeni cemaati için değil şehir için de çok önemli. Paskalya'yı sadece İstanbul'da yapıyorduk, 8 yıl aradan sonra burada yapmak bizleri memnun ediyor. Buraya gelen ziyaretçiler arasında her dinden ve inançtan insan var. Kilise tanrının bir mekanıdır ve herkese açıktır. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılar da geldi."

Ermeni Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan ise 50 günlük orucun ardından Paskalya Bayramı'nı bugün kutladıklarını belirtti.

Ohanyan, "2015'te çatışmalı süreçte kilise zarar gördü. Geçen yıl kilisenin açılışını yaptık. 8 yıldan sonra ilk paskalyayı yapıyor olmamız ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bugün burada sadece Ermeniler yok, bütün inanç gruplarından dostlarımız var. Bayramımızı hep beraber kardeşlik içerisinde kutluyoruz. Onun için de çok mutluyuz." diye konuştu.









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