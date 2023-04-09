Diyarbakır Valisi Su, "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen Roman ve Dom vatandaşların katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Su, tüm Roman ve Dom vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Roman ve Dom vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Su, Roman vatandaşların Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Su, Roman ve Dom vatandaşların bütün haklarının ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.



İftar programa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, kaymakamlar, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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