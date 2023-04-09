Yenişehir Belediyesinin açtığı akademilerde eğitimler sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşların akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla açılan sanat, tiyatro ve müzik akademilerindeki ücretsiz eğitimler gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Belediyenin Şehitlik Mahallesi Rabia-Tül Adeviyye Kadın Sanat ve Kültür Merkezi, Fabrika Mahallesi ile Aziziye Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam merkezlerinde açtığı akademilerde sanat, resim, tiyatro ve müzik eğitimleri veriliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, amaçlarının gençlerin değerli olduklarını hissetmesi ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Akademilere gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ve akademilerde aldıkları eğitimlerle gençlerin kendilerini değerli hissettiklerini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde akademilerimizi kurduk. Kurduğumuz sanat akademimiz çerçevesinde resim ve takı tasarım kurslarımızda gençlerimizin hayatlarını sanatla renklendirirken, müzik akademimiz çerçevesinde de gitar, piyano, ney, bendir ve bağlama eğitimleri vererek ses ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlıyoruz. Tiyatro akademimiz içerisinde ise çocuklar, gençler ve özel gereksinimli bireylerimiz için ayrı ayrı tiyatro oyunları yazıyoruz. Provalarımız süresince gençlerimiz hem eğitim alıyor hem de çok eğleniyor. Önümüzdeki süreçte özel gereksinimli bireylerimiz ile gençlerimizin sahneleyeceği tiyatro oyunlarımızı izleyeceğiz."





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