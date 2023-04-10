Diyarbakır ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Bingöl, Şırnak ve Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır Anıt Park'ta düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Diyarbakır Gaffar Okan PMYO Müdürü Arif Pehlivan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaya, törene katılan meslektaşlarının günün kutladı.

- Batman

Batman'da Valilik bahçesindeki düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, buradaki konuşmasında, polis teşkilatının 178 yıldır insanların sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevini sürdürdüğünü ifade etti.

- Bingöl

Bingöl'de Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Şırnak

Şırnak'ta Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum temsilcileri, polis, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlene törende İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, polis teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize, her türlü şartta hizmet eden Emniyet Teşkilatı'mızın 178. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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