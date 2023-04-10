Husumetli oldukları kişiyi alıkoyan 4 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Mersin'de husumetli oldukları kişiyi zorla alıkoyarak Batman'a götürmeye çalışan 4 şüpheli Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Ekipler araçta bulunan kişilerden V.G'nin (25) tedirgin tavırlarından şüphelendi.

Yapılan görüşme sonucu Mersin'de zorla araca bindirilen V.G'nin Batman'a götürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

Araçtaki R.Y, B.K, H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı.

Haklarında yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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