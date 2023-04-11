Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Vali Su, il protokolü, emniyet mensupları, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.



Su, programda yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatının 178 yıldır milletinin hizmetinde olduğunu, emniyet teşkilatının, vatandaşların can ve mal güvenliği ile vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyarak ülke genelinde huzuru sağlamaya devam ettiğini söyledi.



Vali Su, şöyle konuştu:



"Şu anda huzur içerisinde bir iftar gerçekleştiriyorsak, vatandaşlarımız dükkanlarını huzur içerisinde açabiliyorsa, bizler evlerimize, çocuklarımız okullarına güvenle gidip gelebiliyorsa, bu kahraman polisimizin, jandarmamızın ve güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu özverili çalışmadan ötürüdür. Bu özverili çalışmaları 178 yıldır her gün kendini daha da geliştirip iyileştirerek yapan polis teşkilatımızı huzurlarınızda bir kez daha kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum."





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