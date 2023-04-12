Diyarbakır'da hafif ticari araç yol çalışması yapan işçilere çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, işçilerden Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi hayatını kaybetti, Şahin Güner ağır yaralandı.

Yaralanan Güner, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.