Diyarbakır merkezli 5 ildeki suç örgütüne "makas" operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İ.İ'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.